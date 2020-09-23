https://news.day.az/hitech/1272921.html NASA представило новый план полетов на Луну
NASA представило новый план полетов на Луну
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало обновленный план лунной программы Artemis. Так, очередной полет астронавтов к Луне состоится через четыре года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Первая миссия, известная как Artemis 1, запланирована на 2021 год без астронавтов, а Artemis 2 полетит с экипажем в 2023 году", - говорится в сообщении NASA.
В свою очередь, миссия Artemis 3 с высадкой астронавтов на Луну запланирована на 2024 год.
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