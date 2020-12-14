Технологическим гигантам грозят крупные штрафы за нарушение правил ЕС

Крупнейшие технологические компании, такие как Facebook, Amazon и Apple, могут столкнуться с огромными штрафами в размере до 10% годового дохода в случае несоблюдения новых правил Европейского союза (ЕС) в отношении использования данных в интернете.

Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на содержание проекта, который поступил в его распоряжение и будет обнародован во вторник.

По его информации, компаниям будет запрещено использовать любые данные бизнес-пользователей для конкуренции с ними и продвигать собственные услуги в интернете. При этом указывается, что фирма, которая "систематически нарушает" обязательства, может столкнуться с постановлением Европейской комиссии о внесении поведенческих и структурных изменений, включая ликвидацию бизнеса. Считается, что компании систематически нарушают правила, если ЕС наложил на них не менее трех штрафов в течение пяти лет.

Представители Евросоюза, а также сотрудники технологических гигантов, как пишет Bloomberg, не комментируют инициативу. Вместе с тем, как подчеркивается в документе, проект о цифровых рынках ЕС будет касаться так называемых фирм-привратников, определенных Европейской комиссией по ряду критериев, включая количество пользователей и общий доход, а также их значительное влияние на единый рынок. Причем список, как указывается в проекте, будет обновляться ЕК каждые два года.

ЕС, как уточняется в документе, также намерен ввести отдельные правила, повышающие ответственность платформ за контент, публикуемый пользователями в интернете. В частности, крупным социальным сетям грозит штраф в размере 6% годового дохода, если они не выполняют указания об удалении материалов, содержащих пропаганду терроризма или других незаконных публикаций. Как заметила заместитель главы Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции и развития цифровой экономики Маргрете Вестагер, "новые правила о привратниках должны дополнить антимонопольное законодательство, которое дает регулирующим органам право расследовать деятельность компаний в прошлом".

Ранее газета Financial Times сообщила о том, что Евросоюз потребует от таких крупных технологических компаний, как Facebook и Amazon, взять на себя большую ответственность за контроль над контентом в интернете и информировать власти сообщества о том, как они борются с незаконными информационными материалами. Онлайн-платформы должны будут обеспечивать большую прозрачность рекламы, сообщая пользователям "в ясной и недвусмысленной форме и в режиме реального времени", что они просматривают такие объявления, а также кто стоит за рекламой. Согласно законопроекту, такие компании, большинство которых базируется в США, обязаны назначить "одного или нескольких" сотрудников с целью контроля над соблюдением нормативных требований, предусмотренных новым законодательством о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). За нарушение этих и других правил технологические гиганты будут подвергаться огромным штрафам, достигающим 6% от их годового оборота.