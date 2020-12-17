Названа самая непопулярная версия iPhone 12

В ассортименте смартфонов, представленных Apple в октябре этого года, впервые за много лет появилась по-настоящему компактная модель, оснащенная при этом флагманским "железом" - iPhone 12 mini. Однако, если верить недавно опубликованному исследованию, продажи "малыша" по сравнению с другими гаджетами линейки оказались мизерными, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Об этом пишет издание PCMag, приводя статистику исследовательской компании Wave7 Research. Согласно ей, за первый месяц продаж iPhone 12 mini на него пришлось лишь 4-5% продаж "двенадцатых", то есть смартфон является наименее популярным устройством в актуальной линейке Apple.

Наибольшим спросом, если верить аналитикам, пользуется стоящая на 100 долларов дороже "mini" базовая модель iPhone 12 (обзор и впечатления от первых недель использования - по этой ссылке). У нее больше экран и нет проблем с автономностью, на которые указывали журналисты в обзорах самого компактного из новых iPhone. На iPhone 12 приходится от 24 до 33 процентов продаж.

При этом исследование построено на данных трех крупнейших сотовых операторов США. На других рынках, где меньше доля операторской розницы, ситуация может быть иной. Однако данные Wave7 о том, что iPhone 12 mini - наименее популярная модель линейки и вообще самый непопулярный из новых iPhone за последние несколько лет, подтверждаются и веб-аналитикой от Flurry Analytics