В Азербайджане запущен проект развития ИКТ-навыков

В Азербайджане создан портал онлайн-обучения для повышения цифровых навыков населения и развития их знаний по использованию информационных и коммуникационных технологий, сообщили Day.Az в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Как сообщили в Минсвязи, портал онлайн-обучения iktlab.edu.az предлагает бесплатные онлайн-тренинги (видеоуроки) по приобретению знаний в области ИКТ и цифровых технологий, на которых пользователи смогут участвовать в интерактивной форме. На портале будут размещены уроки по различным направлениям ИКТ и цифровых технологий, подготовленные на азербайджанском языке. В настоящее время на портале представлена видеоинформация об основах цифровых навыков, использовании интернет-технологий и других подобных темах. Кроме того, в ближайшее время можно будет ознакомиться с материалами, связанными с курсами цифрового маркетинга и программирования.

В ведомстве отметили, что целью этого проекта является помощь в получении знаний и навыков населением, а особенно женщинами, во всех частях страны на бесплатной основе. Успешно завершившие курсы обучения смогут получить сертификаты посредством данного портала.

Напомним, что онлайн-проект реализуется Центром применения и обучения ИКТ (İKT LAB) при поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий и Международного союза телекоммуникаций. Платформа разработана в рамках проекта "Разработка мультимедийных онлайн-курсов и веб-портала для женщин".

Данный проект реализуется на основании решения Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций о реализации региональных проектов в рамках региональных инициатив.