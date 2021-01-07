Facebook удалит все фото и видео протестов в Капитолии

Facebook заявил, что удалит все фото и видео протестов в Капитолии, которые были сняты самими протестующими.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, подобный шаг руководство соцсети объяснило нежеланием "прославлять уголовную активность".

Стоит отметить, что протесты движения Black Lives Matter нашли полное понимание у руководства соцсети. В то время Facebook, равно как и Twitter, активно участвовал в "продвижении" акций протеста.

При этом протесты после смерти Джорджа Флойда в США оказались куда более масштабными и кровавыми по сравнению с захватом Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа.