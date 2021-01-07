https://news.day.az/hitech/1304955.html Facebook удалит все фото и видео протестов в Капитолии - ВИДЕО
Facebook удалит все фото и видео протестов в Капитолии - ВИДЕО
Facebook заявил, что удалит все фото и видео протестов в Капитолии, которые были сняты самими протестующими.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, подобный шаг руководство соцсети объяснило нежеланием "прославлять уголовную активность".
Стоит отметить, что протесты движения Black Lives Matter нашли полное понимание у руководства соцсети. В то время Facebook, равно как и Twitter, активно участвовал в "продвижении" акций протеста.
При этом протесты после смерти Джорджа Флойда в США оказались куда более масштабными и кровавыми по сравнению с захватом Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа.
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