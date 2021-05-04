Представлен первый в арабском мире электрокар

В Ливане представлен первый спроектированный и произведенный в арабском мире электромобиль компании EV Electric Quds Rise. Также планируется запустить производство автомобилей данной компании в Канаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, об этом сообщил владелец компании EV Electric Джихад Мохаммад.

Мохаммад сказал, что автомобили производятся в Алжире, Египте или Сирии, однако автомобиль компании EV Electric, это первая машина, произведенная арабами, арабской компанией и в арабском мире. Это первая компания, которая сконструировала собственный автомобиль, а не по лицензии сборки.

Джихад Мохаммад уточнил, что модель Quds Rise полностью спроектирована и собрана, кроме силовой установки, в Ливане и создатели и весь топ-менеджемнт компании имеют арабское происхождение. Сам владелец компании - палестинец, являющийся гражданином Канады.

По словам Мохаммада, в Бейруте завершается строительство основного здания компании. В настоящее время работает отдел проектировок и первичного производства. Завершается строительство шоу-рума и административных офисов. Однако место основного завода в Ливане, строительство которого будет закончено к осени, пока не раскрывается. Предполагается, что данное производство обеспечит рабочими местами свыше трех тысяч человек, которые будут задействованы на всех этапах.

Компания намерена в 2022 году произвести десять тысяч автомобилей, также в планы EV Electric входит наладить производство в Германии, Норвегии, Италии, Испании и Канаде.

В настоящее время ведутся переговоры с крупнейшими ливанскими топливными компаниями для решения вопроса с зарядкой автомобиля. Свыше 100 зарядных станций планируется установить по всей стране, пользование которыми будет бесплатным для владельцев Quds Rise.