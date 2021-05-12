WhatsApp уточнил дату отключения отказавшихся от нового соглашения пользователей

WhatsApp уточнил дату отключения пользователей программы, которые откажутся принимать условия нового соглашения. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail, владельцы мессенджера намерены дать юзерам еще несколько недель после 15 мая, прежде чем они могут потерять доступ к приложению.

Представитель компании уточнил изданию, что после 15 мая пользователи WhatsApp еще несколько недель будут получать постоянные напоминания о необходимости принять условия до того, как функциональность их аккаунта ограничат. В пресс-службе мессенджера не указали точного срока, когда прекратят убеждать юзеров.

В WhatsApp пояснили, что вскоре после вступления обновления в силу для людей, отказавшихся от принятия соглашения, введут запрет на получение и отправку сообщений, затем у них пропадет возможность получать уведомления о новых сообщениях.