Мошенники переключились на WhatsApp

Изменения в политике конфиденциальности популярного мессенджера WhatsApp вызвали рост мошенничеств. Пользователи стали получать массовые рассылки от преступников. В них чаще всего говорится о переходе на платную версию, если не выполнить несколько условий, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее сообщалось, что с 15 мая личные данные пользователя, включая не только имена и данные о транзакциях, но и модель телефона или планшета и IP-адрес, будут передаваться в Facebook. Помимо этого, всем, кто откажется согласиться с новыми условиями пользования, будет ограничен функционал. В частности, станут невозможными исходящие звонки и сообщения.

После этого мошенники начали рассылать сообщения о возможности избежать ограничений. Для этого достаточно переслать полученное сообщение 10 контактам и заплатить 1 евроцент за каждое.

Эти "письма счастья" -ловушка для мозга, считает эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров. Цель злоумышленников - массово распространить информацию среди максимально большого количества людей. Он назвал такого рода активность "целенаправленной кампанией по дискредитации мессенджера" и посоветовал не относиться серьезно к таким сообщениям.