Мошенники переключились на WhatsApp - ВИДЕО
Изменения в политике конфиденциальности популярного мессенджера WhatsApp вызвали рост мошенничеств. Пользователи стали получать массовые рассылки от преступников. В них чаще всего говорится о переходе на платную версию, если не выполнить несколько условий, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Ранее сообщалось, что с 15 мая личные данные пользователя, включая не только имена и данные о транзакциях, но и модель телефона или планшета и IP-адрес, будут передаваться в Facebook. Помимо этого, всем, кто откажется согласиться с новыми условиями пользования, будет ограничен функционал. В частности, станут невозможными исходящие звонки и сообщения.
После этого мошенники начали рассылать сообщения о возможности избежать ограничений. Для этого достаточно переслать полученное сообщение 10 контактам и заплатить 1 евроцент за каждое.
Эти "письма счастья" -ловушка для мозга, считает эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров. Цель злоумышленников - массово распространить информацию среди максимально большого количества людей. Он назвал такого рода активность "целенаправленной кампанией по дискредитации мессенджера" и посоветовал не относиться серьезно к таким сообщениям.
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