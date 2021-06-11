Instagram рассказал, как работают алгоритмы соцсети

Более пяти лет назад Instagram перешел с хронологической ленты к алгоритмической. Как в самом начале перехода, так и сейчас находится немало пользователей, которые хотят, чтобы было "как раньше".

Видимо, в компании понимают уровень недовольства, в связи с чем глава соцсети Адам Моссери опубликовал пост в блоге. В нем он рассказал, по какой логике действуют внутренние алгоритмы Instagram, сообщает Day.Az со ссылкой на Engadget.

В первую очередь топ-менеджер оговорил, что всего внутри сервиса несколько алгоритмов и каждый из них "адаптирован к тому, как люди их используют". Так, например, при демонстрации постов и сторис, площадка пытается размещать перед пользователями фото и видео, опубликованные друзьями, членами семьи и просто близких людей.

Также алгоритмы Instagram обращают внимание на "тысячи" различных сигналов, в числе которых популярность поста, недавняя активность пользователя и т.д.

Моссери при этом заявил, что соцсеть постарается быть более прозрачной. В том числе уведомлять людей, почему компания удалила одно из их сообщений или публикаций.