Telegram в Германии грозит штраф в €55 млн

Германия может оштрафовать мессенджер Telegram на €55 млн из-за отсутствия контактного лица для общения с представителями государственных служб и недостаточной модерации контента. Об этом сообщил немецкий журнал Manager Magazin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишет издание, Федеральное министерство юстиции ФРГ настаивает на том, чтобы приложение "подчинялось закону", а также было "доступно для властей, незамедлительно удаляло криминальный контент и активно передавало пользовательские данные правоохранителям".

В Германии уже начаты два судебных разбирательства, в рамках которых на Telegram могут наложить штраф суммой до €55 млн.

Фото: Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency