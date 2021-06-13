Япония проверит Apple и Google на соблюдение антимонопольного законодательства

Правительство Японии изучит деятельность компаний Apple и Google на предмет нарушения антимонопольного законодательства, сообщает газета "Нихон кэйдзай симбун" со ссылкой на источники в руководстве страны.

"На японском рынке операционных систем (ОС) доля Apple и Google достигает более 90%. Мы изучим реальную ситуацию со сделками с производителями мобильных телефонов, планшетов и других устройств", - рассказали в правительстве.

Если расследование японского правительства покажет, что Apple и Google совершают подозрительные действия на рынке ОС, это может привести к ужесточению антимонопольного законодательства в Японии.

Причиной начать расследование стали сообщения от сервиса Spotify и дистрибьюторов электронных и аудиокниг. Они пожаловались на принуждение со стороны Apple использовать только собственную систему покупок в приложении App Store и iTunes Store, а также другие ограничения.

Фото: Robert Galbraith/Reuters