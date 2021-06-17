Назван способ бесплатно получить Windows 11

Windows 11 будет распространяться бесплатно между владельцами актуальных версий ОС от Microsoft. Об этом сообщает издание XDA Developers, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты изучили описание ключей конфигурации, необходимых для активации новой версии операционной системы. Согласно названным документам, для получения Windows 11 пользователи ОС должны обновиться до Windows 10, 8.1 или 7. Уточняется, что обновиться бесплатно с базовой версии Windows 8 не получится, так как система потребует получить более новую версию.

По словам специалистов, данный способ получения бесплатного обновления может удивить пользователей. Однако авторы отметили, что следующая версия ОС не отличается от актуальной радикально и практически все, кто сейчас использует Windows 10, будут бесплатно переведены на Windows 11. Также в материале говорится, что таким же образом Microsoft обновляла своих пользователей до новых версий ОС и раньше.