https://news.day.az/hitech/1355825.html В работе Instagram произошел сбой--> -->
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram зафиксирован в ряде стран в четверг. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Наибольшее количество жалоб поступает из США, Канады, Великобритании и Нидерландов.
Сообщившие о неполадках пользователи жалуются на проблемы с загрузкой ленты новостей, входом в свой аккаунт и загрузкой сайта соцсети.
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