Xiaomi зарегистрировала дочернюю компанию по производству электромобилей

Один из мировых лидеров по производству смартфонов китайская компания Xiaomi завершила регистрацию собственной дочерней структуры, которая займется производством электромобилей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в ее официальном аккаунте в социальной сети Weibo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Уставной капитал новой компании "Сяоми цичэ" составил 10 млрд юаней (около $1,5 млрд). В качестве ее законного представителя утвержден председатель совета директоров Xiaomi Лэй Цзюнь. В последующие десять лет общий объем вложений в производство электромобилей Xiaomi достигнет $10 млрд.

Между объявлением о планах компании по разработке и производству собственных электромобилей и регистрацией соответствующей дочерней структуры прошло пять месяцев. В сообщении указывается, что Xiaomi уже подобрала команду из 300 специалистов для новой компании, но продолжает работу по поиску высококвалифицированных кадров. В конце июля этого года Xiaomi также объявила о создании специальной структуры, которая займется разработкой собственных технологий беспилотного вождения для автомобилей.

Xiaomi была основана в апреле 2010 года и в настоящее время входит в число крупнейших производителей смартфонов в мире. В 2018 году она провела первичное публичное размещение своих акций на бирже в Гонконге. В конце декабря минувшего года рыночная капитализация Xiaomi впервые превысила отметку в $100 млрд.