Facebook извинился за то, что ИИ пометил видео с темнокожими как видео «о приматах»
Американская компания Facebook извинилась за то, что искусственный интеллект присвоил пометку "приматы" видеоролику с темнокожими мужчинами. Об этом сообщает газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что ролик появился 27 августа на аккаунте британской газеты Daily Mail в социальной сети Facebook. На нем произошла стычка между темнокожими, белыми жителями и полицейскими. Рядом с видео появилось автоматическое уведомление, которое спрашивало пользователей, желают ли они "продолжить смотреть видео о приматах". При этом видео вообще не имеет отношения к обезьянам или приматам, отмечает NYT.
3 сентября компания Facebook принес извинения за "недопустимую ошибку", и заявил, что не допустит подобного вновь.
"Как мы уже говорили, несмотря на то, что мы работаем над улучшением искусственного интеллекта, мы знаем, что он не совершенен и нам предстоит много работы", - заявил пресс-секретарь компании Дэни Левер.
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