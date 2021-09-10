Amazon представила свои первые телевизоры

Слухи о том, что Amazon готовится представить телевизоры под собственным брендом, перестали быть слухами. Компания только что анонсировала свои первые ТВ, причем новинок сразу восемь, они разбиты на две серии: Fire TV 4 - базовая, Fire TV Omni - стоящая на ступень выше, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Новинки поступят в продажу только в октябре, но цены уже объявлены. Выглядят они следующим образом:

Amazon Fire TV Omni:

  • 43 дюйма - 410 долларов;
  • 50 дюймов - 510 долларов;
  • 55 дюймов - 560 долларов;
  • 65 дюймов - 830 долларов;
  • 75 дюймов - 1100 долларов.

Amazon Fire TV 4:

  • 43 дюйма - 370 долларов;
  • 50 дюймов - 470 долларов;
  • 55 дюймов - 520 долларов.

Телевизоры серии Fire TV Omni поддерживают голосовое управление с дальнего расстояния без необходимости нажимать какие-либо клавиши. Можно попросить ТВ запустить сериал, проиграть музыку, вывести на экран прогноз погоды или отобразить картинку с умных камер, размещенных по дому. По сути, с ТВ можно взаимодействовать так же, как с умными колонками Amazon Echo. Если захочется приватности, микрофоны можно отключить - для этого под экраном размещен выключатель. А если нужны видеозвонки, то ТВ можно дооснастить веб-камерой с поддержкой сервиса Zoom.

От 370 долларов за 43 дюйма до 1100 долларов за 75 дюймов. Amazon представила свои первые телевизоры

Amazon Fire TV Omni

Fire TV Omni поддерживают Dolby Digital Plus и беспроводное подключение колонок Echo для расширения звуковой картины. 65- и 75-дюймовые модели - единственные ТВ Amazon с поддержкой Dolby Vision HDR.

От 370 долларов за 43 дюйма до 1100 долларов за 75 дюймов. Amazon представила свои первые телевизоры

Amazon Fire TV 4

Amazon Fire TV 4 характеризуются более толстыми рамками экрана и не поддерживают подключение веб-камеры. В этих ТВ тоже есть голосовой помощник Alexa, но он не активируется голосом - только нажатием кнопки на пульте. Fire TV 4 поддерживают HLG и HDR10.