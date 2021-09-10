Amazon представила свои первые телевизоры

Слухи о том, что Amazon готовится представить телевизоры под собственным брендом, перестали быть слухами. Компания только что анонсировала свои первые ТВ, причем новинок сразу восемь, они разбиты на две серии: Fire TV 4 - базовая, Fire TV Omni - стоящая на ступень выше, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Новинки поступят в продажу только в октябре, но цены уже объявлены. Выглядят они следующим образом:

Amazon Fire TV Omni:

43 дюйма - 410 долларов;

50 дюймов - 510 долларов;

55 дюймов - 560 долларов;

65 дюймов - 830 долларов;

75 дюймов - 1100 долларов.

Amazon Fire TV 4:

43 дюйма - 370 долларов;

50 дюймов - 470 долларов;

55 дюймов - 520 долларов.

Телевизоры серии Fire TV Omni поддерживают голосовое управление с дальнего расстояния без необходимости нажимать какие-либо клавиши. Можно попросить ТВ запустить сериал, проиграть музыку, вывести на экран прогноз погоды или отобразить картинку с умных камер, размещенных по дому. По сути, с ТВ можно взаимодействовать так же, как с умными колонками Amazon Echo. Если захочется приватности, микрофоны можно отключить - для этого под экраном размещен выключатель. А если нужны видеозвонки, то ТВ можно дооснастить веб-камерой с поддержкой сервиса Zoom.

Amazon Fire TV Omni

Fire TV Omni поддерживают Dolby Digital Plus и беспроводное подключение колонок Echo для расширения звуковой картины. 65- и 75-дюймовые модели - единственные ТВ Amazon с поддержкой Dolby Vision HDR.

Amazon Fire TV 4

Amazon Fire TV 4 характеризуются более толстыми рамками экрана и не поддерживают подключение веб-камеры. В этих ТВ тоже есть голосовой помощник Alexa, но он не активируется голосом - только нажатием кнопки на пульте. Fire TV 4 поддерживают HLG и HDR10.