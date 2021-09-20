Цена биткоина рухнула

Стоимость биткоина рухнула более чем на пять процентов, свидетельствуют данные CoinMarketCap. К моменту подготовки новости цена опускалась до отметки в 45542 доллара за монету, на минимуме за последние сутки она снизилась до 45394 доллара, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

При этом, по итогам прошлой недели, самой популярной криптовалюте удалось вырасти на семь процентов и закрепиться на отметке в 48 тысяч долларов. Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев в разговоре с РБК предполагал, что курс биткоина в ближайшие дни может удержаться на уровне в 50 тысяч долларов. Поддержку, по его мнению, должны оказать сразу ряд факторов, включая запущенные популярным американским брокером Interactive Brokers торги цифровыми активами и открытие доступа к криптоактивам клиентам PayPal из Великобритании.