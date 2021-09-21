Жители пяти стран жалуются на сбой в работе Twitter

Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдается в ряде стран мира во вторник. Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Чаще всего жалобы поступают из США, Канады, Великобритании, Японии, Франции.

Пользователи сообщают о неполадках в работе сайта и мобильных приложений соцсети, а также сбое подключения к серверу.