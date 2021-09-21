https://news.day.az/hitech/1382481.html Жители пяти стран жалуются на сбой в работе Twitter
Жители пяти стран жалуются на сбой в работе Twitter
Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдается в ряде стран мира во вторник. Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Чаще всего жалобы поступают из США, Канады, Великобритании, Японии, Франции.
Пользователи сообщают о неполадках в работе сайта и мобильных приложений соцсети, а также сбое подключения к серверу.
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