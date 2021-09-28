Apple оштрафуют в Бразилии за iPhone без зарядного устройства

За отсутствие зарядки в комплекте нового iPhone 13 Apple оштрафуют в Бразилии. Организация по защите прав потребителей потребовала от "яблочной" компании включить адаптер в комплект нового гаджета, в противном случае компания Тима Кука должна будет заплатить штраф, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В прошлом году Apple уже была оштрафована на $1,9 млн за отсутствие зарядки в комплекте iPhone 12. Это был максимально возможный согласно законодательству Бразилии штраф. По мнению организации по защите прав потребителей, вынуждая покупать зарядку отдельно, компания завышает стоимость устройства.

При этом в регуляторе отметили, что собираются оштрафовать Apple даже не за само отсутствие зарядки, а за то, что компания скрывает это от пользователей. Как посчитали в организации, информации об отсутствии зарядного устройства на сайте производителя недостаточно.

В России после презентации новых iPhone 13 Роскачество решило проверить реальное время работы аккумулятора iPhone 13, а также качество камеры и корпуса. Комплектацию нового iPhone также планировали проверить на предмет наличия зарядного устройства и наушников.