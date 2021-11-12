В Instagram появились статусы с эмодзи

У ряда пользователей соцсети Instagram появилась возможность поставить статус, сообщает Tjournal, которым удалось воспользоваться функцией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В строчку "Статус" можно вставить любую надпись и эмодзи, и это увидят взаимные подписчики в течение 24 часов. Статус также можно выбрать из четырех представленных вариантов - "Радуюсь", "Занят", "Отмечаю" и "Работаю".

Если функция не появилась, необходимо зайти во вкладку с личными сообщениями, возникнет диалоговое окно, там можно установить статус. Для текста есть ограничения в 32 символа.

Некоторые пользователи c устройствами с операционной системой Android пожаловались на некорректную работу статуса, у них вместо эмодзи отображаются случайные символы.

Другие не смогли установить статус - у них просто не появилась такая функция. Остальные подтвердили, что функция активируется после перехода в директ.