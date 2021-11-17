Обновленный App Store перестал работать на iPhone со старой ОС

Магазин приложений App Store не будет работать на устройствах с iOS 13 и более старыми версиями операционной системы. Об этом сообщает портал ITHome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Apple обновила магазин приложений до версии 5.14, и теперь минимальные системные требования ПО предполагают, что гаджет должен работать под управлением iOS 14 или iOS 15.

Как сообщается, новая версия App Store имеет новый более персонализированный алгоритм подбора приложений, которые могут быть интересны пользователю. Для этого происходит сбор данных об уже загруженных приложениях, а также синхронизированных с iPhone устройствах.

iOS 13 была представлена в 2019 году. На сегодняшний день операционная система может быть установлена на такие устройства, как iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, а также все смартфоны линейки iPhone 11.