Названы сроки выхода новой ОС Android

Google начнет выпускать бета-версии новой ОС Android 12L в декабре. Об этом сообщает издание XDA Developers, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты напомнили, что первая тестовая сборка Developer Preview была доступна для ограниченного числа разработчиков в конце октября. Android 12L Beta 2 с доработанным API (программным интерфейсом приложений) появится в декабре. С ее помощью разработчики приложений смогут оптимизировать свои программы под новую операционную систему и убедиться, что она работает.

Также специалисты назвали сроки выхода заключительной бета-версии ОС - релиз третьей тестовой сборки ожидается в феврале. Публичный релиз Android 12L должен состоятся до конца первого квартала 2022 года.

По информации СМИ, в первую очередь бета-версии ОС будут доступны для смартфонов Google Pixel. Также представители Lenovo подтвердили, что на ее устройствах можно будет протестировать ОС. Samsung, которая является одним из лидеров рынка складных девайсов, выход Android 12L не прокомментировала.

Google представила специальную версию ОС для фаблетов и планшетов - Android 12L - в конце октября. Операционная система рассчитана на смартфоны с большими экранами и складные устройства.