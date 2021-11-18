В работе Spotify произошел сбой

Проблемы в работе музыкального интернет-сервиса Spotify наблюдаются в четверг в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, передает передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Больше всего жалоб на работу сервиса поступает из США, Германии, Великобритании, Канады, Швеции. Российские пользователи о сбое не информировали.

Сообщившие о неполадках пользователи в первую очередь отмечают трудности в работе приложения, реже - в прослушивании аудиозаписей.