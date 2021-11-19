Стало известно, как обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона

С помощью смартфона можно выявить находящиеся поблизости скрытые камеры. Об этом в своем отчете заявили исследователи из Сингапура и Южной Кореи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе эксперимента специалисты использовали ToF-сенсоры. Они применяются в системах LIDAR, которые обнаруживают и определяют дальность до объектов с помощью света.

В последние несколько лет такие системы стали использоваться в смартфонах, например, в iPhone 12 и 13, а также Samsung Galaxy S20+.

По словам экспертов, ToF-сенсоры можно использовать для обнаружения скрытых камер в помещениях.

Данную технику исследователи назвали LAPD (Laser-Assisted Photography Detection - обнаружение фотографий с помощью лазера), и она представляет собой метод обнаружения крошечных скрытых линз, путем поиска необычно интенсивных отражений в сканируемой области.

По оценкам экспертов, их метод точен на 89%. Они также отмечают, что скрытые камеры, которые могут быть спрятаны в номерах гостиниц и уборных, стали серьезной угрозой для конфиденциальности граждан.