Японские военные потеряли связь с беспилотником стоимостью более $2 млн

Военнослужащие наземных Сил самообороны Японии 23 ноября в ходе учений потеряли связь с беспилотным летательным аппаратом американского производства ScanEagle стоимостью около 250 млн иен (примерно $2,1 млн). Об этом в среду сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что беспилотник пропал с радаров при отработке маневров по сбору информации над акваторией в районе острова Танэгасима на юго-западе страны. По данным Министерства обороны Японии, беспилотник мог упасть в море. Между тем сведений о каком-либо ущербе находящимся в этом районе судам не поступало.

Японские военные приступили к поискам исчезнувшего беспилотника, направив к острову корабли.