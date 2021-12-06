В соцсеть Трампа пообещали вложить более миллиарда долларов

Соцсеть, которую создает бывший президент США Дональд Трамп, объявила в воскресенье, что получила обещания инвестиций более чем на 1 миллиард долларов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания Трампа Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG) и созданная ею компания для инвестиций Digital World Acquisition Corp объявили, что получили обязательства инвестиций от "разнообразной группы институциональных инвесторов".

"Один миллиард долларов посылает важный сигнал большим технологиям, что цензура и политическая дискриминация должны закончиться", - заявил в этой связи Трамп.

"TMTG будет в более сильной позиции в обороне против тирании больших технологий", - говорится в заявлении Трампа.

В октябре Трамп, аккаунты которого были закрыты большинством соцсетей после событий 6 января 2021 года, объявил о создании собственной соцсети Truth Social ("Соцсеть правды"). Ожидается, что новая соцсеть будет запущена в первом квартале 2022 года.