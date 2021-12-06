Названо предназначение VR-шлема от Apple

Гарнитура виртуальной реальности от Apple будет ориентирована на игры, просмотр мультимедиа и общение. Об этом сообщает издание 9to5mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на рассылку Power On от автора Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman). В своем отчете специалист рассказал, что не считает будущий VR-шлем от американской компании полноценной заменой смартфона, как его позиционировали многие эксперты. По его словам, в первую очередь устройство будет ориентировано на запуск игр: "Apple позиционирует девайс как мечту для разработчиков игр".

Именно поэтому, объяснил автор, гаджет получит несколько процессоров, вентилятор, дисплеи с чрезвычайно высоким разрешением и собственный магазин приложений. Также Гурман полагает, что названное VR-устройство будет предназначено для коммуникации нового формата. "Новые анимоджи и продвинутый FaceTime сделают гарнитуру "Zoom нового поколения"", - объяснил Марк Гурман.