Министерство цифрового развития и транспорта, Университет ADA и Huawei подписали меморандум о взаимопонимании

Министерство цифрового развития и транспорта, Университет ADA и компания Huawei подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании по созданию совместного Центра исследований и разработок (R&D Centre).

Совместный проект будет реализован с целью разработки инновационных продуктов, внесения долгосрочного вклада в ИКТ-сегмент Азербайджана.

Учитывая, что одним из основных факторов, способствующих цифровой трансформации в нашей стране, являются человеческие ресурсы, в рамках проекта будут подготовлены высококвалифицированные местные специалисты с сертификацией Huawei.

В Центре исследований и разработок будут подготовлены специалисты в области ИКТ, включая 5G, GPON, IP-технологии и другие области, имеющие отношение к национальному и региональному социально-экономическому развитию. Участники обучающих программ приобретут необходимые знания и навыки для реализации цифровой трансформации в нашей стране.

Выступивший на церемонии подписания ректор Университета ADA, профессор Хафиз Пашаев сказал, что документ позволяет нам сотрудничать с Huawei. Я верю, что студенты нашего университета, помимо получения образования на высшем уровне, смогут на более раннем этапе присоединиться к научно-исследовательской и практической работе.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал, что одной из главных целей нашей страны на ближайшие 10 лет является построение "творческого и инновационного общества". Это одна из основных задач, поставленных Президентом Ильхамом Алиевым в указе "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию". С этой целью для формирования инновационной экосистемы необходимо развивать в стране научные исследования, а также науко- и техноемкую обрабатывающую промышленность.

"Я верю, что совместный Центр исследований и разработок, который будет создан на основе подписанного сегодня документа, сыграет важную роль в достижении наших целей. Как министерство, мы сделаем все возможное для создания таких центров", - заявил Рашад Набиев.

Вице-президент компании Huawei по Евразийскому региону Чжао Лэй отметил, что Huawei интересуется ролью цифровых технологий в экономическом развитии азербайджанского общества. "Наша компания стремится применять передовые технологии и поддерживать развитие кадров, передавая стране сильные технические и управленческие навыки".

"Создание этого центра направлено на подготовку большего числа профессиональных кадров в Азербайджане, а также на ознакомление азербайджанских пользователей с использованием передовых технологий", - подчеркнул Чжао Лей.