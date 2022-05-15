Юристы Twitter обвинили Маска в разглашении конфиденциальной информации

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что юристы Twitter позвонили ему с жалобой на то, что он нарушил соглашение о неразглашении информации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Только что звонили юристы Twitter, чтобы пожаловаться на то, что я нарушил их соглашение о неразглашении, сообщив, что размер выборки для проверки на ботов составляет 100!" - написал он.

Ранее Маск заявил, что намерен проверить 100 учетных записей в Twitter для выявления фейковых аккаунтов, что и стало причиной жалоб юристов.

По словам предпринимателя, он ждет данных, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей данной социальной сети. Чтобы узнать это, как сообщил бизнесмен, его команда осуществит выборочную проверку 100 подписчиков официальной страницы Twitter.

Предприниматель купил Twitter за $44 млрд. Согласно планам Маска, годовой доход социальной сети получится увеличить более чем в пять раз и при этом добиться сокращения зависимости Twitter от рекламы.