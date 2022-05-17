Mercedes откажется от производства машин В-класса

Mercedes-Benz B-класса исчезнет из модельной гаммы немецкой компании уже в 2025 году, передает испанское издание Motor.es. Причина для смерти модели очевидна - в перспективе спрос на однообъемники будет снижаться, а потенциальные покупатели все чаще начнут переключаться на компактные кроссоверы. Например, на Mercedes-Benz GLA или GLB (последняя модель, кстати, может иметь три ряда кресел), передает Day.Az со ссылкой на РБК.



Напомним, что первое поколения B-класса с индексом W245 появилось в продаже в 2005 году. Эта модель построена на той же платформе, что и А-класс, но при этом она стоит на ступеньку выше. Первое поколение автомобиля имело исключительно передний привод, но на модели второй генерации появилась в качестве опции полноприводная трансмиссия.