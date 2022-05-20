Появились параметры камеры Xiaomi 12 Ultra

Похоже, как минимум по основным характеристикам камера Xiaomi 12 Ultra будет полностью идентична камере Xiaomi 11 Ultra, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Источник опубликовал перечень параметров, указав на 120-кратный зум, диапазон фокусных расстояний 12-120 мм (в эквиваленте) и диапазон светосилы F/1,95-4,1. Всё это точно совпадает с характеристиками камеры текущего флагмана Xiaomi.

То есть перископный телевик всё так же сможет обеспечивать 10-кратный оптический и 120-кратный цифровой зум и будет характеризоваться светосилой F/4.1, основная камера будет иметь светосилу F/1,95, а сверхширокоугольная камера предложит фокусное расстояние 12 мм в эквиваленте.

Но это совсем не значит, что камера Xiaomi 12 Ultra не изменится. Компания может сменить все три датчика, сохранив указанные выше параметры. Как минимум устройству приписывают новый главный оптический датчик Sony IMX 989 оптического формата около 1 дюйма.

Остаётся добавить, что источником информации выступает инсайдер Digital Chat Station, который первым либо одним из первых в своё время правильно перечислил характеристики множества смартфонов Xiaomi и не только.