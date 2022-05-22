Перечислены самые прорывные технологии будущего

Программисты со всего мира перечислили технологии, которые они считают самыми прорывными. Об этом сообщает издание ZDNet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на отчет компании SlashData, в рамках которого были опрошены около 20 тысяч программистов. Цель опроса заключалась в выявлении самых интересных технологий с точки зрения работников ИТ-сферы. Выяснилось, что большая часть респондентов - 34 процента опрошенных - считают криптовалюты важной частью общества будущего. 16 процентов специалистов отметили, что активно работают над проектами, связанными с криптографией.

Программисты также отметили востребованность NFT (невзаимозаменяемых токенов): 11 процентов участников опроса назвали технологию актуальной и отнесли ее к "потенциально прибыльным нишам". 30 процентов опрошенных рассказали, что заинтересованы технологией блокчейна, хотя лишь 12 процентов опрошенных в настоящий момент работают над проектами в этой сфере. Метавселенная и разработка программного обеспечения с помощью ИИ также привлекли внимание экспертов - 28 процентов программистов подтвердили, что оценивают потенциал этих направлений.

Также специалисты SlashData отметили, что JavaScript остается самым популярным языком программирования, его используют около 17,5 миллионов разработчиков по всему миру. Python и Java занимают второе и третье места соответственно.