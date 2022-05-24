Раскрыты подробности нового гаджета Google

На сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC) появилась новая информация о Pixel Watch, сообщает портал XDA-Developers. Благодаря обнаруженным данным стало известно, что носимое устройство будет производиться тайваньской компанией Compal Electronics, которая также выпускает Apple Watch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, FCC раскрыла, что часы будут продаваться в трех модификациях. Так, модель GQF4C получит поддержку Bluetooth и Wi-Fi-подключений, в то время как GBZ4S и GWT9R оснастят LTE-модулем. Из полученных данных следует, что модель GBZ4S поддерживает работу в трех диапазонах частот - Band 5, 7 и 26, а GWT9R в десяти - Band 2, 4, 5, 12, 13, 17, 25, 26, 66, и 71.

Отмечается, что Pixel Watch будет заряжаться от магнитной зарядки с выходом USB Type-C. Благодаря этому пользователи смогут восполнить аккумулятор часов с помощью смартфона с поддержкой технологии реверсивной зарядки.

Известно, что Pixel Watch будут работать на двухъядерном чипсете Exynos 9110 и сопроцессоре Cortex-M33. Ожидается, что умные часы получат как 1,5 или 2 ГБ оперативной памяти, так и 32 ГБ встроенной памяти.

Полноценная презентация Pixel Watch должна состояться осенью вместе с Pixel 7 и Pixel 7 Pro.