Маск нашёл деньги на покупку Twitter

Илон Маск на шаг ближе к завершению сделки по покупке Twitter. Стало известно, что он увеличил долю своего личного финансирования на 6 миллиардов и 250 миллионов долларов для приобретения соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Изначально предприниматель планировал вложить 27 с лишним миллиардов своего капитала, а остальное взять в кредит под залог акций Tesla для того, чтобы выкупить Twitter за заявленные 44 миллиарда долларов.

С привлечением доп финансирования Маск вдвое сократил недостающую сумму, а теперь, судя по всему, избавился от необходимости брать на себя долговые обязательства.

Переговоры сторон продолжаются. Хотя ранее предприниматель заявлял о приостановке сделки, пока Twitter не представит доказательство того, что спамерские и фейковые аккаунты составляют менее 5% от общего числа пользователей платформы.