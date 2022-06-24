Samsung оштрафован на крупную сумму

Samsung заплатит штраф в размере $9,7 млн за размещение вводящей в заблуждение рекламы о влагозащите смартфонов Galaxy.

Как передает Day.Az, об этом говорится в пресс-релизе Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей.

В ведомстве отметили, что Samsung выпустила девять рекламных материалов в период с марта 2016 года по октябрь 2018 года, в которых говорится, что смартфоны компании подходят для использования в бассейнах и море. Рекламные кампании проводились в Facebook, Twitter, Instagram, на сайте компании и в магазинах.

Надзорный орган рассмотрел сотни жалоб пользователей, которые утверждали, что у них возникли проблемы с телефонами после использования в воде. В некоторых случаях устройства полностью переставали работать.

Австралийское подразделение Samsung признало, что, если погрузить смартфоны в бассейн или морскую воду, разъем для зарядки может подвергнуться коррозии и перестать работать.

Известно, что проблема касается исключительно смартфонов Samsung Galaxy S7, S7 Edge, A5 (2017), A7 (2017), S8, S8 Plus и Note 8.