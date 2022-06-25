Названа новая дата запуска Crew Dragon

Запуск Crew Dragon, в экипаж которого может войти единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, запланирован на 1 сентября. Новую дату назвали в Telegram-канале "Роскосмоса", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в субботу, 25 июня, Кикина отправится в США для прохождения очередного этапа подготовки к полету на корабле Crew Dragon.

"Она пройдет тренировки со скафандром, включая его подгонку по индивидуальным размерам, и поучаствует в лекционных занятиях по последним изменениям в работе некоторых систем американского корабля", - рассказали в "Роскосмосе".