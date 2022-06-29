Facebook ввел новые ограничения

Facebook ввела ограничения на публикацию постов с предложением отправить таблетки для прерывания беременности нуждающимся. Такая услуга стала актуальна в США после того, как там отменили судебное решение, гарантировавшее право на аборт, и многие штаты воспользовались этим, чтобы ввести запрет, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Несколько журналистов попытались опубликовать объявление, в котором предложили отправлять препараты по почте, однако Facebook удалил их и предупредил о нарушении правил сообщества.

Соцсеть ссылается на правила, которые запрещают пользователям покупать, продавать или обменивать такие вещи, как табак, марихуану, рекреационные и немедицинские наркотики. Чтобы проверить это, журналисты опубликовали объявления "Я продаю сигареты", "Антидепрессанты можно отправить по почте" и т.д. Сообщается, что ни одно из них не было помечено.