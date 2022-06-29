У самой популярной мобильной игры в мире сменился владелец

Создатель самой популярной мобильной игры в мире Subway Surfers, датская студия Sybo, объявила о том, что ее покупает европейский мобильный разработчик Miniclip. Как сообщает Game Developer, точная стоимость приобретения пока неизвестна, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Генеральный директор Sybo Матиас Гредал Норвиг назвал приобретение "монументальным" и отметил, что покупка Sybo стала "крупнейшей сделкой в европейских мобильных играх в 2022 году".

Мобильная игра Subway Surfers появились в App Store в 2012 году и до сих пор остается наиболее скачиваемым проектом для смартфонов. Число загрузок игры исчисляется миллиардами, а число активных пользователей Subway Surfers составляет около 30 млн в день.

Швейцарская компания Miniclip известна играми для веб-браузеров. Среди ее самых популярных проектов - 8 Ball Pool и Agar.io. В студии Sybo работает около 140 человек.