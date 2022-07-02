Цены на видеокарты упали из-за майнеров

Падение курса популярных криптовалют повлияло на снижение стоимости подержанных видеокарт. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает Bloomberg.

Журналисты издания заметили, что с падением стоимости криптовалют майнеры начали видеть меньшую потребность в дорогостоящем компьютерном оборудовании. По оценкам, более трети потребительских видеокарт могут быть проданы на вторичном рынке.

Авторы обратили внимание, что стоимость некоторых популярных видеокарт Nvidia снизилась более чем на 50 процентов. "Люди все реже будут приобретать оборудование, связанное с криптовалютным рынком", - отметил аналитик Robert W. Baird & Co Тристан Герра.

Так, оказалось, что RTX 3090 Ti, которая в апреле была доступна на eBay за 2000 долларов, в настоящий момент стоит 1650 долларов. Модель RTX 3080 с 10 гигабайтами памяти, ранее продаваемая за 1000 долларов, оказалась на рынке за 770 долларов.

"С падением спроса на криптовалюту спекулянты также уходят с рынка", - заметил отраслевой исследователь Джон Педди. Специалисты считают, что криптовалютные инвесторы реагируют на изменения курса валют и готовятся адаптироваться.