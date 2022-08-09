Стало известно о превосходстве китайского флота над японским и американским

Военно-морские силы Китая обладают превосходством над флотами Японии и Соединенных Штатов и способны потопить большую часть из них. Об этом стало известно по результатам учебных игры, которые провели бывшие должностные лица Пентагона и сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США, с которыми ознакомились в Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

При этом аналитики пришли к выводу, что Тайвань сможет отбиться в случае нападения Китая, однако это будет стоить больших потерь американским и японским войскам. "В 18 из 22 раундов игры... китайские ракеты потопили значительную часть надводного флота США и Японии и уничтожили сотни самолетов", - говорится в выводах исследовательской группы.

По данным бывшего аналитика Белого дома Марка Кансиана, в первые четыре недели потенциального конфликта, Китай способен уничтожить 900 истребителей или штурмовиков США, что составляет половину авиапарка американских ВМС и ВВС. Кроме того, китайская армия способна полностью уничтожить ВМС и наполовину авиацию Тайваня.

Однако в боях с союзными силами китайский флот также понесет тяжелые потери в виде 150 потопленных кораблей. Однако даже эти гипотезы исследователи называют наименее отрицательными для Вашингтона.