Созданы первые в мире беспроводные наушники с подзарядкой от солнца

Шведский стартап Urbanista выпустит первые в мире беспроводные наушники Phoenix, чей кейс оснащен солнечными батареями, позволяющими заряжаться от солнца или другого источника света. Об этом сообщает Fast Company, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что кейс получает энергию для подзарядки как внутри помещения, так и снаружи. Заряда наушников хватит на восемь часов беспрерывного звучания, а с учетом заряда кейса - на 32 часа. "На всякий случай" кейс от Phoenix также оснастили разъемом USB-C, но в Urbanista сомневаются, что он будет использоваться.

В наушниках Phoenix присутствует режим активного шумоподавления, а также "прозрачный" режим, когда пользователь, находясь в наушниках, может слышать то, что происходит вокруг него. Релиз гарнитуры запланирован на четвертый квартал 2022 года. Ее стоимость составит $149. Известно, что в активе Urbanista уже есть наушники, которые работают на солнечных батареях - накладная модель под названием Los Angeles.