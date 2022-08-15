Представлен «неубиваемый» смартфон

Компания Ulefone представила Ulefone Armor 15, который позиционируется как "первый в мире сверхпрочный смартфон со встроенными TWS-наушниками". Об этом сообщает портал IT Home, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство обладает максимальной защитой от влаги и пыли по стандартам IP68 и IP69K, а также ударопрочностью MIL-STD-810G. При этом смартфон выступает и как зарядный чехол для беспроводных наушников - они хранятся в верхней части гаджета под специальными заглушками. Они поддерживают пять часов автономной работы.

Ulefone Armor 15 оснащен 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением 1440 x 720p, а также процессором Mediatek Helio G35. Емкость аккумулятора составила 6600 мАч. Смартфон получил 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Устройство работает на базе операционной системы Android 12 и поддерживает технологию NFC. Стоимость Ulefone Armor 15 составила $169.

Сообщается, что в мире уже существует смартфон, внутри корпуса которого также располагаются наушники - это Nokia 5710 XpressAudio. Однако он не обладает тремя типами защиты и не является сверхпрочным.