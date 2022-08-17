Маск опроверг сообщение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Илон Маск опроверг информацию о покупке футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", которую сам же и запустил в "Твиттере", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Это старая шутка. Я не собираюсь покупать спортивные клубы" - разъяснил миллиардер, признав, что если бы решился на подобное, то выбрал бы именно МЮ - свою любимую команду с детства.

Контрольный пакет акций "Манчестер Юнайтед" принадлежит семье американского бизнесмена Малькольма Глейзера, купившего клуб в 2005 году.