https://news.day.az/hitech/1487836.html Маск опроверг сообщение о покупке «Манчестер Юнайтед» - ВИДЕО
Маск опроверг сообщение о покупке «Манчестер Юнайтед» - ВИДЕО
Илон Маск опроверг информацию о покупке футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", которую сам же и запустил в "Твиттере", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
"Это старая шутка. Я не собираюсь покупать спортивные клубы" - разъяснил миллиардер, признав, что если бы решился на подобное, то выбрал бы именно МЮ - свою любимую команду с детства.
Контрольный пакет акций "Манчестер Юнайтед" принадлежит семье американского бизнесмена Малькольма Глейзера, купившего клуб в 2005 году.
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