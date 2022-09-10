Раскрыта «разочаровывающая» особенность iPhone 14 Pro

Популярный в IT-отрасли инсайдер Ice Universe измерил толщину рамок iPhone 14 Pro и остался ею недоволен. Об этом сообщает издание iXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Оказалось, что рамки вокруг экрана новых iPhone по всему периметру имеют толщину 2,93 мм. Это всего на 0,27 мм меньше, чем было в iPhone 13 Pro. Данное изменение не удовлетворило инсайдера, о чем он заявил у себя в Twitter.

"Позвольте мне разочароваться", - написал Ice Universe.

Заметят ли разницу остальные пользователи и останутся ли они ею разочарованы также, как и инсайдер, удастся узнать не раньше 16 сентября. Именно в этот день в ряде стран стартуют продажи iPhone 14.