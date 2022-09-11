Apple перестала продавать вышедшие год назад смартфоны

Американская компания Apple сняла с продажи смартфоны iPhone 11, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, а также прекратила их производство. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что гаджеты будут продолжать продаваться до тех пор, пока не закончатся запасы на складах. При этом в список попали два смартфона, которые вышли год назад.

По данным источника, прекращение производства iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max является обдуманным шагом Apple, чтобы сохранить продажи новых гаджетов.

Он пояснил, что при снижении цен на прошлогодние модели многие клиенты предпочли бы приобрести их вместо iPhone 14 и iPhone 14 Plus из-за наличия системы из трех основных камер и улучшенного экрана. Таким образом, компания будет производить и продавать только смартфоны с поддержкой стандарта связи 5G: iPhone 14, iPhone 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 и iPhone SE второго поколения от 2022 года.