Запуск ракеты SpaceX перенесен

В связи с неблагоприятными погодными условиями запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, который должен был состояться в среду утром по московскому времени, перенесен на сутки, сообщила компания-разработчик SpaceX, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Запуск теперь планируется осуществить в среду в 21:48 по времени Восточного побережья США (в четверг в 05:48 по бакинскому времени) с 40-го стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Он станет 61-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

За все время SpaceX запустила уже 3,4 тыс. интернет-спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более трех тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.