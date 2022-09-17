Vertu представила «превращающийся» в женскую сумочку складной смартфон

Компания Vertu представила складной смартфон Ayxta Fold 3, который с помощью специального аксессуара становится похожим на женскую сумочку, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смартфон получил один AMOLED-экран диагональю 7,2 дюйма, который складывается наружу. Пользователь может установить на экран специальные обои с изображением застежки, а также прикрепить к смартфону ремешок, из-за чего Ayxta Fold 3 становится похож на миниатюрный женский клатч.

Еще одной особенностью смартфона стало то, что он не оснащен фронтальной камерой - для селфи и видеосвязи предлагается использовать основной датчик, который размещен на откидном механизме. На нем размещены две камеры на 48 и 16 Мп.

За производительность в складном Vertu отвечает чипсет Snapdragon 765G, а также 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Ayxta Fold 3 получил скромный по современным меркам аккумулятор емкостью 3500 мАч и Android 10.

Стоимость Vertu Ayxta Fold 3 с задней крышкой из кожи аллигатора составляет $8050.