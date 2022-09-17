Портал Gizchina назвал лучшие смартфоны стоимостью до $300

Редакция портала Gizchina составила топ из пяти лучших смартфонов сентября стоимостью менее $300. В список попали как новинки, так и представленные ранее гаджеты, которые все еще актуальны для покупки.

На первом месте расположился Realme GT Neo2T, получивший чип MediaTek Dimensity 1200 и 6,43-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц. В GT Neo2T используются задние камеры на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, а фронтальная получила разрешение 16 Мп. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт.

На втором месте оказался OnePlus Nord 2, который оснащен аналогичным GT Neo2T "железом" и аккумулятором. Смартфон получил экран диагональю 6,43 дюймов с частотой обновления изображения 90 Гц. OnePlus может похвастаться наличием ч/б-датчика на 2 Мп, основной камеры на 50 Мп и ультраширокоугольной на 8 Мп. Селфи-камера получила 32 Мп.

Тройку лидеров закрывает Poco M5s с чипом MediaTek Helio G95 и 6,43-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Основная камера в Poco получила разрешение 64 Мп. Она дополнена сверхширокоугольной на 8 Мп, датчиком глубины и макромодулем по 2 Мп каждый. Селфи-камера получила разрешение 13 Мп. Poco M5 питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

На четвертом и пятом месте расположились Vivo T2X и "неубиваемый" Doogee V11.