Американский F-35 будет работать в паре с «умным» беспилотником

Истребители пятого поколения F-35 Lightning II объединят в сеть с беспилотниками Speed Racer, сообщает The Drive со ссылкой на корпорацию Lockheed Martin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что обмен данными между беспилотниками и истребителями будет происходить через спутники.

По словам вице-президента Lockheed Martin Джона Кларка, планируется определить сценарии, в рамках которых беспилотники, использующие систему искусственного интеллекта, будут самостоятельно принимать решения в рамках одной миссии, исключая участие в этом человека.