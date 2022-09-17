https://news.day.az/hitech/1496247.html Американский F-35 будет работать в паре с «умным» беспилотником
Американский F-35 будет работать в паре с «умным» беспилотником
Истребители пятого поколения F-35 Lightning II объединят в сеть с беспилотниками Speed Racer, сообщает The Drive со ссылкой на корпорацию Lockheed Martin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что обмен данными между беспилотниками и истребителями будет происходить через спутники.
По словам вице-президента Lockheed Martin Джона Кларка, планируется определить сценарии, в рамках которых беспилотники, использующие систему искусственного интеллекта, будут самостоятельно принимать решения в рамках одной миссии, исключая участие в этом человека.
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