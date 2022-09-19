iOS 16.1 Beta «ломает» GPS-модуль в iPhone 14 Pro и Pro Max

Владельцы iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, обновившиеся до бета-версии iOS 16.1, массово жалуются на некорректно работающий GPS-модуль. Об этом сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обновившимся пользователям рекомендуют вернуться на стабильную iOS 16.0.1 или подождать, пока Apple не устранит проблему. Причина "ломающегося" GPS на данный момент неизвестна. Согласно жалобам на форумах, iPhone 14 Pro и Pro Max после обновления до бета-версии iOS 16.1 теряет способность определять точное местоположение пользователя.

Отмечается, что iPhone 14 Pro, Pro Max и Apple Watch Ultra получили двухчастотный GPS-модуль для более точного отслеживания местоположения. Такое решение позволяет получать сигналы от GPS-спутников, работающих как на частоте L1, так и на более мощной частоте L5.

Жалобы на работу датчика геолокации от владельцев базовой модели iPhone 14 не поступали. Вероятно, это связано с тем, что номерные модели не поддерживают двухчастотный GPS.